Carlos Prates relembra conexão inusitada com Jon Jones: "Deu até vontade de chorar"

Com um protagonismo até então inédito dentro do Ultimate, Carlos Prates aproveitou ao máximo o momento em que os holofotes estavam voltados para si. Mas além da vitória impactante via nocaute em sua primeira luta principal na organização, outro fator ajudou a difundir ainda mais o show liderado pelo brasileiro: a presença de Jon Jones no 'Apex'. Visivelmente impressionado com o desempenho do meio-médio (77 kg) de Taubaté (SP), o 'GOAT' do MMA 'entrou na onda' da equipe 'Fighting Nerds' - momento relembrado com felicidade pelo próprio.

Em entrevista exclusiva à equipe da Ag Fight após o triunfo contra Neil Magny no UFC Vegas 100, Prates relembrou a interação inusitada com 'Bones' e escancarou sua admiração pelo americano. Apontado como o melhor de todos os tempos no MMA, Jones parabenizou o brasileiro após a luta e, inclusive, colocou o óculos da Fighting Nerds - marca registrada da equipe de Carlos.

"Pô, 'céloko'. Sou fã do cara (Jon Jones) demais, irmão (risos). Na hora que eu estava entrando para lutar, o cara estava lá. Aí olhei para ele e ele me olhou meio que assim (vibrando por mim), começou a gritar e eu comecei a rir. Pensei: 'C***'. Deu até vontade de chorar, irmão. Mas pensei: 'Vou ter que manter a postura aqui' (risos). Foi foda demais, 'daora' para caramba", relembrou o striker brasileiro.