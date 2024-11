Marcus Buchecha dá show e finaliza rival no primeiro round em possível despedida do ONE

Os fãs de Marcus Almeida precisaram aguardar exatos 15 meses para verem o brasileiro em ação. Mas a espera foi justificada. Isso porque na noite da última sexta-feira (8) 'Buchecha' voltou a competir no card do ONE 169, sediado em Bangkok, na Tailândia. Diante de Amir Aliakbari, o faixa-preta e multicampeão mundial de jiu-jitsu mostrou suas credenciais e venceu via finalização ainda no primeiro round do combate.

Apesar de encarar um peso-pesado com base na luta agarrada, Buchecha não encontrou dificuldades em derrubar Amir e levar a luta para o solo. Uma vez por cima, o brasileiro atacou as costas e encaixou um justo mata-leão, obrigando o rival iraniano a dar os três tapinhas em sinal de desistência. Através das redes sociais, Marcus comemorou o mais recente triunfo.

"Não tem sensação melhor do que essa da vitória, feliz demais com esse resultado de hoje, sem palavras para agradecer a todos que estavam presentes comigo aqui hoje no campo de batalha e a todos que participaram desse camp me ajudando a chegar aqui 100% e preparado para esse combate! Muito obrigado a todos os meus coaches da American Top Team e todos meus parceiros de treino que estão na batalha diária comigo e também a toda a galera da Phuket Fight Club que me acolheu aqui na Tailândia desde o dia em que cheguei nesse país pela primeira vez. E claro muito obrigado a todos que admiram meu trabalho e sempre estão comigo na vitória ou na derrota, vamos que vamos porque agora estamos de volta!", exaltou Marcus.