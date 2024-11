Mike Tyson derruba parceiro de treino e aumenta hype para luta contra Jake Paul; veja

Nesta semana, Roy Jones Jr foi contra a maré e minimizou a idade avançada de Mike Tyson, alegando que o veterano ainda "bate como um caminhão" e que tende a derrotar Jake Paul na aguardada luta de boxe. E o discurso da lenda dos ringues foi endossado por um vídeo que rapidamente viralizou na internet. Nele, é mostrada parte da preparação do ex-campeão mundial peso-pesado para o duelo contra o youtuber. Durante uma sessão de 'sparring', Tyson demonstrou que ainda possui poder destrutivo ao derrubar seu parceiro de treinos com um potente cruzado de esquerda (veja abaixo ou clique aqui).

O registro foi divulgado pela 'Most Valuable Promotions' nesta quarta-feira (6) e aumentou ainda mais o 'hype' para a aguardada luta entre Mike e Jake, programada para o dia 15 de novembro, no Texas (EUA). Além do sparring, Tyson realizou trabalhos de força, agilidade, movimentação, além de musculação. Satisfeito com a forma física e técnica de seu atleta, Rafael Cordeiro exaltou as chances de Iron contra o youtuber - 31 anos mais jovem.

"Ele está aumentando suas técnicas nos treinos. Melhor a cada dia. A defesa, o poder, velocidade, resistência. Hoje ele juntou tudo isso, tudo que precisa para dar um grande show no dia 15 de novembro. A única garantia que temos é que Mike vai lá para matar ou morrer. Ele vai caçar esse garoto como um louco e, com certeza, só precisamos de um toque. Se o Mike conectar suas mãos, acabou. E a prova disso virá no dia 15 de novembro. Ele quebrou (a manopla). Consegue imaginar a cara do Jake? Esse era um equipamento muito bom e não aguentou o soco do Mike. Consegue imaginar aquele garoto?", projetou Rafael Cordeiro.