Zé Colmeia e algoz são retirados do top 15 peso-pesado; ex-campeão é excluído do ranking

O duelo entre os pesos-pesados Alexander Romanov e Rodrigo Zé Colmeia, vencido pelo primeiro, no UFC Canadá, realizado no último sábado (2), não parece ter agradado. Prova disso é que os dois lutadores perderam seus lugares no top 15 da categoria na mais recente atualização semanal dos rankings do Ultimate. Quem também foi excluído da tabela de classificação de sua divisão foi o ex-campeão peso-galo (61 kg) Dominick Cruz.

Mesmo com a vitória sobre o brasileiro, na decisão unânime dos juízes, Romanov perdeu a 13ª posição no ranking dos pesados e viu seu nome ser retirado por completo da lista. Aliás, de acordo com o perfil 'UFC Roster Watch', do 'X', o atleta moldavo não faz mais parte do plantel de lutadores do Ultimate.

Já Rodrigo Zé Colmeia, que sofreu sua segunda derrota consecutiva na entidade, deixou o ranking da categoria, onde ocupava até então a 15ª colocação. Quem se beneficiou com as saídas foi o dominicano Waldo Cortes-Acosta, conhecido como 'Salsa Boy', que sequer lutou no último final de semana, mas ostenta uma sequência positiva de três vitórias.