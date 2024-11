Robocop alerta rivais e manda recado para campeão Du Plessis: "Vou pegar o que é meu"

Gregory Rodrigues vive seu melhor momento no UFC. Em julho, na Inglaterra, o brasileiro emplacou a terceira vitória seguida, justificando o status de ser um dos lutadores mais perigosos do peso-médio (84 kg). Portanto, 'Robocop', no auge da confiança, decidiu ser mais vocal e mandou uma mensagem nada amistosa aos principais atletas da divisão.

Em sua conta oficial no 'Instagram', o brasileiro deixou claro estar de olho em todos os integrantes do top-15 da categoria e aberto a encarar qualquer um. Não satisfeito, 'Robocop' também se classificou como o lutador que irá encerrar o reinado de Dricus du Plessis nos médios.

Curiosamente, o atleta, mesmo em boa fase, segue fora do ranking da divisão. De todo modo, Gregory mostra convicção de que tem o que é preciso para enfrentar os melhores lutadores dos médios de igual para igual e ser campeão.