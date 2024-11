Poatan revela que machucou as mãos ao golpear Khalil durante o UFC 307: "Dói até hoje"

No início de outubro, na luta principal do UFC 307, em Utah (EUA), Alex Pereira travou um de seus duelos mais desafiadores entre os meio-pesados (93 kg) do Ultimate. Depois de levar a pior nos rounds iniciais contra Khalil Rountree Jr, 'Poatan' achou o ritmo ideal e pressionou o americano que, após diminuir a intensidade no octógono devido ao desgaste físico, acabou nocauteado no quarto round da disputa. Um mês após o combate, porém, o campeão brasileiro ainda sente na pele os resquícios da batalha protagonizada contra 'The War Horse'.

Em recente participação no podcast 'Podpah', Poatan abriu o jogo e revelou detalhes sobre o assalto em que liquidou o confronto diante do americano. Apesar de ter conseguido o nocaute, o brasileiro admitiu que machucou as mãos ao golpear repetidamente Khalil - sobretudo com os jabs desferidos no quarto round. Sincero, o renomado striker destacou que ainda sente dores na região, mesmo um mês após o combate.

"Nesse quarto round, eu estava dando uns jabs e estava machucando a minha mão, te juro. Aí eu pensava: 'Caramba, minha mão deve estar quebrada'. Até hoje dói, se eu apertar. Normal, assim, não. Mas se eu (apertar) em um ponto aqui, dói. Machucou de tanto bater. Vi que os jabs estavam funcionando e falei: 'Pô, tenho que machucar (ele)'. Aí (os jabs) pegavam bem no meio da cabeça dele, uma das partes mais duras. E aí machuca (risos)", admitiu o striker paulista.