Com lesão de Belal, Rakhmonov sugere luta pelo cinturão interino contra Usman no UFC 310

Na última quinta-feira (31), Belal Muhammad anunciou que não estaria apto para competir no UFC 310 por conta de uma infecção óssea contraída no pé. Desde então, a alta cúpula do Ultimate não determinou oficialmente uma nova luta principal para o último card numerado da temporada, programado para o dia 7 de dezembro, em Las Vegas (EUA). Escalado originalmente para medir forças justamente contra o campeão dos meio-médios (77 kg) na atração principal, Shavkat Rakhmonov parece ter uma sugestão para solucionar tal cenário.

Em recente entrevista ao programa 'The Ariel Helwani Show', o atleta do Cazaquistão fez campanha para que um cinturão interino até 77 kg fosse colocado em disputa por conta da ausência de Belal. Disposto a aproveitar o camp de treinos e se manter em posição de destaque no UFC 310, Rakhmonov já indicou, inclusive, um oponente que poderia substituir Muhammad de última hora: Kamaru Usman, número 2 do ranking e ex-campeão da categoria.

"Acredito que há oponentes dignos disponíveis. Estou pronto para salvar o card também se for pelo cinturão interino. Acredito que o Usman é um adversário digno e que estará pronto para me enfrentar. Não sabemos quando o Belal estará de volta. Esse tipo de lesão, infecções, eles podem até dizer que são seis semanas (de recuperação), mas olhe para o Jack Della Maddalena, demorou muito mais. É algo bom para o Belal também, porque vai tornar a luta ainda maior. Será campeão vs campeão assim que o Belal estiver pronto. Depois que eu assegurar o título interino, vou lutar com ele", opinou Shavkat.