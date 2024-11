Marcus Buchecha deixa futuro em aberto às vésperas de última luta do contrato com o ONE

Multicampeão mundial de jiu-jitsu e um dos maiores competidores que os tatames já viram, Marcus Almeida decidiu migrar de modalidade e estreou no MMA em setembro de 2021. Mas depois de um início promissor, a primeira derrota e um período de mais de um ano de inatividade frustraram as expectativas do brasileiro e também da sua extensa legião de fãs. Após reclamar publicamente de sua situação no ONE, 'Buchecha' teve, enfim, um combate marcado para a próxima sexta-feira (8). Às vésperas de sua última luta prevista no atual contrato com a liga asiática, o peso-pesado faixa-preta deixa seu futuro nas artes marciais mistas em aberto para o futuro.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Buchecha admitiu sua frustração em ficar cerca de 15 meses 'na geladeira'. Depois de ser superado pela primeira vez no MMA, em agosto de 2023, o brasileiro ressaltou que tinha o desejo de voltar a competir o quanto antes, a fim de mostrar sua evolução na modalidade e progredir como atleta. Entretanto, por questões que alega fugir a seu alcance, Marcus não competiu durante um longo período. Com seu vínculo vigente com o ONE próximo do fim, o especialista em jiu-jitsu evita comentar sobre uma eventual renovação de contrato ou uma possível ida para outra organização.

"Queria voltar o mais rápido possível, mas infelizmente não depende de mim. No MMA, essa parte é bem frustrante, nunca tinha vivido. É horrível ficar na geladeira. Espero que nunca mais aconteça isso comigo na vida. Mas não é o momento de falar (disso). Quando acabar a luta, eu falo (...) Não (tenho mais lutas previstas em contrato). Essa é minha última luta (do atual contrato com o ONE). Nada como um dia após o outro. Agora estou pensando totalmente nessa luta, não gosto de pensar muito para frente. A vida é agora, então penso no hoje, evito pensar no amanhã. É fazer essa luta e aí depois decidir qual vai ser o próximo passo da minha vida e da minha carreira. Vou fazer essa luta e, depois da luta, traçar os próximos passos e objetivos", destacou Buchecha.