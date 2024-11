Robson Conceição é derrotado em revanche e perde cinturão mundial de boxe

A luta

No primeiro round, os atletas trocaram golpes de forma intensa. Foster apostou no volume de golpes, enquanto Robson mostrou ter mais poder em seus ataques. O brasileiro apostou em jabs e diretos. O round foi equilibrado, com a defesa dos atletas prevalecendo.

No segundo assalto, os lutadores não diminuíram o ritmo. Robson atacou com diretos de direita. Já Foster respondeu com jabs rápidos. Confiante, Robson acertou um gancho limpo na linha de cintura do rival e levou perigo com um upper. Novamente, Robson acertou um soco na linha de cintura do americano. Foster respondeu com um direto.

No terceiro round, Robson seguiu agressivo, mesclando socos no rosto e na linha de cintura do americano. Foster lançou combinações, mas não levou perigo. À vontade no ringue, o brasileiro encurralou o rival e acertou uma bela sequência no mesmo. Foster não se abalou e respondeu com jabs e diretos, mas sem efetividade. Novamente, Robson acertou socos no rosto e na linha de cintura do americano.

Na quarta parcial, Robson seguiu lançando os golpes mais poderosos, principalmente os diretos de direita. Foster também tocou no brasileiro com frequência. Provocando, Robson acertou um gancho na linha de cintura do americano e em seu rosto. Novamente, o brasileiro machucou o rival com jabs e diretos. Apesar de atacar menos, Foster acertou jabs pontuais no oponente.

No quinto round, Robson levou perigo ao aplicar um cruzado no americano. Em resposta, Foster lançou um direto e uma combinação contra o brasileiro. Novamente, o americano acertou um cruzado em Robson. Já o brasileiro atacou com jabs e cruzados. No sexto assalto, Foster trabalhou com ganchos. Em seguida, Robson lançou uma sequência de jabs. Na ofensiva, o brasileiro apostou em cruzados. Por sua vez, o americano aplicou um soco no peito do rival. Confiante, Foster alternou jabs e diretos. Rindo, o brasileiro respondeu com jabs e diretos.