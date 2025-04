Rüdiger, do Real Madrid, leva gancho de seis jogos por expulsão na final da Copa do Rei

O Comitê Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) aplicou uma punição de seis partidas de suspensão ao zagueiro Rüdiger pela expulsão no fim da prorrogação em que o Real Madrid foi derrotado pelo Barcelona, em jogo válido pela final da Copa do Rei.

O jogador, que está contundido e deve ficar até um mês fora, vai cumprir o gancho nos cinco confrontos que restam do Campeonato Espanhol. O sexto duelo, que completa a sanção, deixa o atleta de fora do primeiro compromisso do Nacional da próxima temporada.

Substituído no final do segundo tempo da prorrogação, ele recebeu cartão vermelho por atirar objetos no gramado e xingar o árbitro. O juiz Ricardo de Burgos Bengoetxea ainda colocou na súmula que o defensor precisou ser contido à beira do gramado.