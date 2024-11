Du Plessis projeta possível disputa por 2º cinturão do UFC caso defenda título dos médios

"Eu venci Whittaker, Strickland e Adesanya, então, se eu derrotar Chimaev, isso garante uma luta pelo cinturão duplo. Acho que pode ser isso. Tenho essa visão. Não consigo imaginar nada mais perfeito do que isso. No final do dia, há uma meta que precisa ser alcançada. Isso é lutar no meu país e conquistar o segundo cinturão. Isso na mesma noite seria muito legal", declarou o campeão do UFC em entrevista à 'ESPN' americana.

Registro de Du Plessis no MMA

Dricus du Plessis, de 30 anos, é campeão do peso-médio do UFC e o sexto colocado no ranking peso-por-peso. O sul-africano está invicto na organização, com oito vitórias. No MMA desde 2013, o atleta foi campeão do KSW e construiu um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (11 por finalização e nove por nocaute), e duas derrotas. Seus resultados mais expressivos foram sobre Darren Till, Derek Brunson, Israel Adesanya, Robert Whittaker, Roberto Soldic e Sean Strickland.