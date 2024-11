Campeão dos moscas, Pantoja aprova desempenho de Moreno em vitória e provoca: "Meu filho"

No dia 7 de dezembro, em Las Vegas (EUA), Alexandre Pantoja vai colocar o cinturão do peso-mosca (57 kg) do UFC em jogo pela terceira vez diante do estreante Kai Asakura. Mas, como um bom fã de lutas que é, o campeão da categoria não foca apenas no atual compromisso, se mostrando atento ao que acontece nela. Tanto que o brasileiro fez questão de opinar sobre a vitória de Brandon Moreno contra Amir Albazi, no último sábado (2), e fez isso de forma inusitada.

Em sua conta oficial no 'X', Pantoja, ao mesmo tempo que elogiou o mexicano por conseguir um importante triunfo, também o provocou, o chamando de 'filho'. E o termo utilizado pelo veterano tem uma explicação. Ao longo dos anos, o brasileiro disputou três lutas contra Moreno e venceu todas. Em 2016, no TUF 24, 'The Cannibal' finalizou 'The Assassin Baby'.

Em 2018, no UFC, Alexandre venceu Brandon por decisão unânime. No duelo mais recente, realizado em 2023, o brasileiro superou o rival por decisão dividida e se tornou campeão do peso-mosca. Com tal retrospecto, Pantoja aproveitou que o mexicano impressionou na luta principal do UFC Canadá para reforçar sua superioridade sobre o mesmo.