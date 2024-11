Zé Colmeia relata aprendizado após derrota e prevê vitória pela via rápida no UFC Canadá

Promessa de vitória pela via rápida

As mudanças adotadas pelo peso-pesado e a promessa de apresentar uma nova versão de si próprio no octógono parecem ter servido como uma espécie de injeção de confiança para Zé Colmeia. Prova disso é que o brasileiro prevê uma vitória pela via rápida sobre Alexander Romanov no UFC Canadá. Ciente das qualidades do seu adversário, Rodrigo Nascimento enxerga também muitas deficiências no jogo do atleta moldavo e promete explorá-las para ter seu braço erguido ao final do combate.

"Existem muitos pesos-pesados que são bons fazendo o jiu-jitsu por cima, ficando por cima. Mas e quando você cai por baixo? Como vai ser? Será que você vai conseguir levantar? Não existe faixa-preta tomando cotovelada ou soco na cara. Eu acho que isso é uma brecha. Ele vai tentar me quedar, eu vou defender as quedas, vou colocar a mão nele, porque eu sei que ele tem medo de tomar porrada, sei que ele não fica confortável com isso. Deu para ver isso na luta contra o Volkov, ele estava com medo, deu para ver. E eu vou colocar ele para baixo, vou finalizar ou vai ser um 'TKO' (nocaute técnico). Quando eu estiver por cima, ele não vai levantar mais", prometeu.

O confronto entre Rodrigo Nascimento e Alexander Romanov coloca frente a frente dois membros do top 15 dos pesos-pesados. Zé Colmeia, que venceu três de seus últimos quatro compromissos no octógono, ocupa atualmente a 15ª posição no ranking da categoria, enquanto 'King Kong' - como o moldavo é conhecido - é o 13º da lista.