Ariane Lipski minimiza ameaça de lutar em território hostil e promete dar show no UFC

Neste sábado (2), Ariane Lipski tem um desafio e tanto no UFC. A brasileira vai até o Canadá enfrentar Jasmine Jasudavicius, atleta da casa, em luta válida pelo peso-mosca (57 kg). Contudo, se engana quem pensa que a atleta se sente intimidada por ter praticamente todo o público da arena 'Rogers Place' como inimigo na hora do combate.

Pelo contrário, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, Ariane abraçou o desafio, minimizando a ameaça de competir no UFC em território hostil. E a postura fria da brasileira se explica. Antes de integrar a organização, a atleta se destacou no KSW e, em 2015, chegou a enfrentar uma polonesa diante dos fãs locais. Na ocasião, Lipski frustrou a torcida ao nocautear a lutadora da casa.

Com tal experiência na bagagem, Ariane mostrou confiança de que pode ter novamente sucesso lutando como 'visitante'. Inclusive, a brasileira até comemorou o fato do evento deste sábado ter a presença do público. De acordo com a atleta, seu desempenho é melhor em grandes palcos e com a torcida presente. Portanto, com tal motivação, a brasileira, visando se recuperar no UFC, prometeu dar show na luta.