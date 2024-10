Diego Lopes se irrita com ausência em lista de potenciais rivais de Ilia Topuria no UFC

"E eu sou um jogador de futebol? O que está acontecendo?", reclamou Diego.

Correndo por fora

Apesar do bom retrospecto recente de resultados e de fazer parte do top 3 da divisão, o brasileiro Diego Lopes corre por fora na disputa pelo posto de próximo adversário do campeão Ilia Topuria. Isso porque, após nocautear Max Holloway na luta principal do UFC 308, no último sábado, em Abu Dhabi (EAU), o georgiano possui algumas opções para definir seu futuro no octógono mais famoso do mundo.

O caminho natural indicaria uma nova defesa de título para o georgiano naturalizado espanhol. Sendo assim, o principal concorrente de Diego Lopes à vaga de próximo desafiante ao cinturão de Topuria seria o ex-campeão Alexander Volkanovski.

Há ainda a possibilidade de Ilia buscar uma disputa pelo título dos leves (70 kg), contra o dono do cinturão até 70 kg do Ultimate, Islam Makhachev. Outra opção, ainda que remota, seria um duelo contra o irlandês Conor McGregor, principal astro do MMA mundial, que não luta desde 2021. Este último cenário poderia ajudar a alavancar a popularidade de Topuria.

