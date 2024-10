Chimaev se coloca à disposição do UFC para enfrentar campeão Du Plessis na África do Sul

Khamzat Chimaev voltou com tudo ao UFC. Sem competir há um ano, o russo ignorou o tempo de inatividade e não tomou conhecimento de Robert Whittaker, finalizando no primeiro round no último sábado (26), em Abu Dhabi (EAU). Invicto no MMA e embalado pela importante vitória, 'Borz' não esconde que sua intenção é disputar o cinturão do peso-médio (84 kg) na sequência e possui um trunfo.

É bem verdade que tudo leva a crer que o campeão Dricus du Plessis enfrentará Sean Strickland novamente. Contudo, a revanche envolvendo os atletas ainda não foi oficializada pelo UFC, muito por conta da divergência entre as partes em relação a data e local. Sendo assim, Chimaev se colocou à disposição da companhia para enfrentar o sul-africano na casa do mesmo, em uma clara tentativa de furar a fila do 'bad boy'. E o plano do russo pode se concretizar, já que, após sua vitória, virou o número três da categoria e foi elogiado por Dana White.

"Não importa Dricus ou Strickland, apenas vou para o cinturão. Veremos o que acontece depois. Estou pronto. Se fosse pelo cinturão, não importa onde isso vai dar. Vou lá e pego o cinturão. Então, depende de Dana. Acho que o UFC nunca foi para a África do Sul, então, se for, será uma boa história e eu gostaria de aproveitar isso", declarou o lutador na coletiva de imprensa pós-UFC 308.