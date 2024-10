Whittaker revela vulnerabilidade nos dentes para explicar lesão sofrida no UFC 308

No último sábado (26), no co-main event do UFC 308, Robert Whittaker não foi páreo para Khamzat Chimaev e acabou finalizado já no primeiro round. Momentos depois do confronto, os fãs compreenderam o motivo do ex-campeão ter dado os três tapinhas em sinal de desistência de forma tão rápida após sofrer uma tentativa de mata-leão. A pressão imposta pelo estrangulamento deslocou sua arcada dentária para dentro em uma lesão que assustou a comunidade do mundo das lutas. Mas, de acordo com o próprio australiano, há uma explicação racional para o que aconteceu em Abu Dhabi (EAU).

Em entrevista ao canal 'Red Corner MMA' um dia após ser derrotado, Whittaker revelou que possui um histórico de fragilidades nos dentes de baixo da boca que, desde sua juventude, são instáveis. Além disso, o carateca ressaltou, inclusive, que já havia sofrido uma contusão similar em uma competição recente, quando encarou Dricus du Plessis, em julho de 2023. Dado tal histórico, assim que o 'Lobo' apertou justamente a região com um mata-leão sem o devido ajuste, sua arcada dentária se deslocou novamente, lhe obrigando a desistir do combate de maneira precoce.

"Estou bem desapontado, mas as coisas são como são. Vim lutar, mas ele foi o cara melhor naquele dia. Me senti ótimo, tudo estava alinhado, mas não foi a minha noite. Estou bem, não foi a mandíbula (que machucou), foram os dentes. Os dentes foram empurrados para dentro. Sempre tive dentes meio soltos. Esse trabalho nem sempre é glamoroso, parabéns ao Chimaev, um cara duro e que me respeitou. Foi o estrangulamento facial, o antebraço dele estava bem nos meus dentes de baixo. Não tive um momento para tentar virar a cabeça. Eu diria que sim (ele aperta forte). Se eu não tivesse dentes vulneráveis, talvez tivesse um segundo a mais para virar a cabeça, ou talvez não. Fui pego em uma posição ruim, e o resto é história. Meus dentes de baixo são vulneráveis, são meu Calcanhar de Aquiles (risos). Já desloquei antes, quando lutei com o Dricus e eles (dentes) nunca se recuperaram. Isso veio de uma cirurgia de quando ainda era jovem", explicou Robert.