Rafael dos Anjos lamenta derrota no dia do aniversário e promete: "Vou voltar em breve"

No último sábado (26), dia do seu aniversário, Rafael dos Anjos subiu no octógono do UFC 308, em Abu Dhabi (EAU), para voltar a vencer e celebrar os 40 anos de idade. Porém, uma lesão no joelho esquerdo logo no primeiro round de sua luta contra Geoff Neal atrapalhou os planos do ex-campeão peso-leve (70 kg) do Ultimate. Depois do revés, 'RDA' utilizou suas redes sociais para se pronunciar.

Através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Rafael agradeceu o apoio dos fãs e lamentou a derrota por nocaute técnico para Neal no dia em que completou 40 anos de vida. Mas, apesar da tristeza por conta do revés, o veterano também fez questão de afastar qualquer especulação sobre sua possível aposentadoria e prometeu voltar recuperado o quanto antes.

"Obrigado a todos os fãs de luta pelo apoio. Desculpa por desapontar vocês. Definitivamente não era como eu queria comemorar meu aniversário de 40 anos, foi uma derrota dura. Durante toda minha carreira no UFC, essa é a segunda vez que fui hospitalizado depois de uma luta, isso me faz sentir abençoado. Poderia ser pior, é um jogo difícil. É hora de me curar, aproveitar a família. Ainda não terminei, eu vou voltar em breve. Deus abençoe vocês todos. Vou mantê-los atualizados nos meus stories", escreveu Dos Anjos.