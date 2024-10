Dana White se mostra impressionado com campeão Ilia Topuria após nocaute em Max Holloway

Ilia Topuria prometeu dar show na luta principal do UFC 308 e cumpriu com sua palavra. No evento realizado no último sábado (26), em Abu Dhabi (EAU), o campeão do peso-pena (66 kg) nocauteou Max Holloway, antigo detentor do título da categoria, no terceiro round. Após o georgiano defender o cinturão pela primeira vez, Dana White rasgou elogios ao mesmo.

Impressionado com a performance de Topuria, o cartola o classificou como um lutador diferenciado. E a posição de Dana se explica, visto que 'El Matador', mesmo com a pouca idade (27 anos), está invicto, já é campeão do UFC e uma estrela do MMA. Além disso, o georgiano, simplesmente, nocauteou Alexander Volkanovski e Holloway, dois dos melhores penas da história do esporte, se tornando o único profissional a 'apagar' o segundo. Portanto, Dana negou que Ilia seja superestimado e se mostrou empolgado com seu futuro na companhia.

"Conforme você começa a eliminar lenda após lenda, você eventualmente se torna uma lenda. Eles foram ótimos. Topuria recebeu alguns golpes fortes. Ele tem queixo, continuou avançando e fez algo que ninguém fez. Ele é legítimo. Se você questionava o cara depois da luta contra Volkanovski, você não pode questioná-lo depois dessa noite, ele é legítimo. É incrível", declarou o presidente do UFC na coletiva de imprensa pós-evento.