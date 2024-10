Dana White projeta revanche com Volkanovski como próximo passo de Topuria no UFC

No último sábado (26), Ilia Topuria fez juz ao posto de protagonista do UFC 308 e aplicou um nocaute inédito em Max Holloway na luta principal, defendendo o cinturão dos penas (66 kg) pela primeira vez de forma bem-sucedida. E momentos após o término do card numerado com sede em Abu Dhabi (EAU), o campeão da categoria pode ter conhecido seu próximo desafio na organização. Afinal de contas, Dana White deu fortes indícios que 'El Matador' medirá forças contra um velho conhecido na próxima rodada.

Durante a coletiva de imprensa realizada após o UFC 308, o dirigente citou Alexander Volkanovski como o favorito ao posto de próximo desafiante ao cinturão. O australiano, quando ainda ocupava o posto de campeão da categoria, enfrentou Topuria em fevereiro desta temporada, mas acabou nocauteado. Disposto a dar o troco no invicto prospecto, 'The Great', como é conhecido, conta com sua moral elevada no Ultimate e os serviços prestados no passado para ganhar ainda mais força pela revanche.

"Volkanovski é um desses caras. Nós não diremos não ao Volkanovski. Ele tem sido aquele cara para nós sempre que precisamos dele. Ele tem lutado nesse ritmo, como o Adesanya, e o Alex está agora. Quando as coisas não acontecem da forma que queremos e temos que ligar para alguém (e solucionar), Volkanovski sempre foi esse cara. Realmente foi. Para ele pedir por isso (revanche), não acho que ninguém neste ambiente vá dizer: 'Ah, isso é ridículo ou loucura'. Quem não gostaria de ver isso (ele vs Topuria) de novo?", declarou o presidente do UFC.