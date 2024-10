Caio Borralho revela conversa com o UFC para lutar contra Adesanya em fevereiro

"Quero lutar contra Adesanya. Estamos conversando com o UFC, mas nada confirmado ainda. Essa é a luta que quero, acho que é a luta que faz sentido. Adesanya já lutou contra todos os caras do top-5. Só eu e Imavov que ele não lutou, mas Imavov não teve uma boa luta da última vez, então acho que eles estão pensando em mim. Veremos o que o UFC quer. Estarei pronto. Estou tentando entrar neste card. Será um ótimo card e eu nunca estive na Austrália. Quero ir para lá com certeza", declarou o atleta em entrevista ao site 'MMA Junkie'.

Registro de Borralho no MMA

Caio Borralho, de 31 anos, é um dos destaques da nova geração do MMA nacional. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2014, participou do Contender Series e estreou no UFC em 2022. Pela organização, 'The Natural' está invicto, com sete triunfos, sendo os principais sobre Abus Magomedov, Jared Cannonier e Paul Craig. Atualmente, o atleta é o quinto colocado no ranking do peso-médio. Na modalidade, o lutador possui um cartel composto por 17 vitórias e uma derrota.