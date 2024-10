Topuria e Holloway discutem em coletiva e aumentam hype da luta principal do UFC 308

Protagonistas do UFC 308, show programado para acontecer neste sábado (26), em Abu Dhabi (EAU), Ilia Topuria e Max Holloway fizeram jus a tal status. Na coletiva de imprensa pré-evento, realizada nesta quinta-feira (24), o campeão do peso-pena (66 kg) e o desafiante ao título foram os principais destaques e até discutiram, intensificando a rivalidade já existente.

Georgiano e também representando a Espanha no MMA, Topuria foi o atleta mais requisitado por jornalistas e fãs. À vontade com o microfone em mãos e esbanjando confiança, o campeão do peso-pena, invicto no esporte, prometeu nocautear o havaiano no primeiro ou no segundo round da aguardada luta. É bem verdade que Holloway nunca foi nocauteado em sua carreira, mas 'El Matador' destacou que nenhum lutador que o mesmo enfrentou possuía o seu poder e reforçou sua intenção de ser o primeiro profissional a nocauteá-lo.

Por sua vez, Holloway também se apresentou confiante e admitiu estar ansioso para o desafio à sua frente. Apesar de Ilia ser dono de um boxe de alto nível, o ex-campeão do peso-pena e atual dono do cinturão 'BMF' (lutador mais durão do UFC), também conhecido por sua qualidade na nobre arte, cravou que irá mostrar sua superioridade no setor.