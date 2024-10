O que é demência pugilística, doença que afetou Maguila em seus últimos anos de vida

Nesta quinta-feira (24), o mundo dos esportes de combate ficou de luto com a morte de José Adilson Rodrigues dos Santos. Mais conhecido como 'Maguila', o brasileiro faleceu em São Paulo, aos 66 anos, em decorrência de encefalopatia traumática crônica (ECT), popularmente conhecida como demência pugilística. Mas o que é exatamente esta doença, que afetou o peso-pesado brasileiro e tantos outros lendários boxeadores ao longo dos anos?

Com sintomas similares ao do Alzheimer, a encefalopatia traumática crônica afeta normalmente atletas que competem em esportes de contato. A modalidade talvez mais acometida pela doença seja o boxe e, daí, veio seu nome popular: demência pugilística. O 'ECT' é uma doença neurodegenerativa evolutiva e incurável que tem relação direta com os incontáveis golpes e impactos sofridos na cabeça e no crânio ao longo da carreira de atletas.

Quais são os sintomas?

Sem possibilidade de cura ou reversão do quadro, a demência pugilística traz uma série de sintomas preocupantes, como: alterações cognitivas, dificuldade de memória, confusão mental, dificuldade de organização dificuldade para produzir a fala, descoordenação motora, alterações de humor, como depressão e irritabilidade, mudanças de comportamento, como impulsividade e explosividade, tonturas e dores de cabeça crônicas, dentre outros. Na reta final de sua vida, Maguila apresentava alguns dos sintomas citados acima.