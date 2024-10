Adesanya vai contra a maré e aposta em vitória de Whittaker sobre Chimaev no UFC 308

Alguns lutadores e boa parte dos fãs de MMA apontam que Khamzat Chimaev terá o maior desafio de sua carreira contra Robert Whittaker no UFC 308 deste sábado (26). Apesar disso, o 'Lobo' é considerado franco favorito nas principais casas de apostas para o confronto a ser sediado em Abu Dhabi (EAU). Contra a maré, Israel Adesanya projeta que o wrestler tende a perder sua invencibilidade nas artes marciais mistas diante do ex-campeão dos pesos-médios (84 kg).

Em seu canal oficial no Youtube, 'Izzy' analisou algumas das principais atrações do UFC 308. E, ao projetar o desfecho do 'co-main event' da noite, o nigeriano destacou que Whittaker precisará sobreviver à pressão costumeiramente imposta por Khamzat nos minutos iniciais de cada luta. Caso consiga passar pelo ímpeto do rival, Adesanya previu que o australiano tende a levar a melhor pela via rápida (nocaute ou finalização) nos rounds finais do confronto.

"Apenas acho que o Rob é um cara com quem você não deve brincar. Olha a última luta dele, espero que as pessoas se lembrem de quem ele é agora. Acho que o Rob fará de novo (vencer), definitivamente não tão cedo (como contra o Aliskerov), não mesmo. Mas acho que ele vai pegá-lo (Chimaev) mais tarde. Mas ele tem que enfrentar a tempestade, ele tem que sobreviver até não poder mais. Vou apostar no Rob nessa luta, com uma interrupção tardia, no quarto round", projetou 'Izzy', que já enfrentou e venceu Whittaker em duas oportunidades no UFC, em 2019 e 2022.