Mulher de negócios, Paige VanZant explica como alia carreira de lutadora e modelo sensual

Paige VanZant é um dos rostos mais famosos que já surgiram no MMA feminino. Mas, ao contrário do que muitos podem pensar, a americana não se notabilizou por grandes feitos esportivos no mundo das lutas - apesar de ter competido no UFC entre 2014 e 2020. Entretanto, ao longo dos anos, a atleta soube como trabalhar sua imagem para conquistar uma grande legião de seguidores nas redes sociais - são mais de 3 milhões somente no Instagram. De lutadora, dançarina a modelo sensual, '12 Gauge', como é conhecida, explicou, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, que se considera uma mulher de negócios bem-sucedida atualmente.

Em 2016, com a popularidade que ganhou lutando no Ultimate, Paige participou da 22ª temporada do 'Dancing with the Stars', uma espécie de Dança dos Famosos dos EUA. Com uma participação efetiva, que culminou no vice-campeonato, a americana furou a bolha dos esportes de combate e aumentou seu alcance junto ao público médio americano. Esse período de sua trajetória seria fundamental para, anos depois, em 2022, já fora do UFC, se aventurar no 'OnlyFans' - plataforma paga de conteúdo sensual.

Com pouco mais de dois anos divulgando seu trabalho como modelo com ensaios sensuais, VanZant foi capaz de mudar sua realidade financeira, ao ponto de admitir que, em 24 horas de arrecadação no 'OnlyFans', lucrou mais do que em toda sua carreira como atleta profissional. Trabalhando cada vez mais sua própria imagem e marca, a americana concilia a nova função com a carreira de lutadora com maestria. Atenta às demandas do mercado, Paige utiliza, inclusive, suas aparições em competições para impulsionar sua venda de fotos e vídeos picantes na internet.