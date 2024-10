Juiz aprova novo acordo bilionário de ação movida por lutadores contra o UFC; entenda

Decisão agradou

Após a decisão anunciada pelo juiz do caso, o principal advogado do grupo de ex-lutadores e um porta-voz oficial do UFC comemoraram o 'final feliz' da longa batalha judicial. Ao site 'MMA Fighting', Eric Cramer declarou que os demandantes estão 'extremamente satisfeitos' e classificou a posição de Boulware como uma 'conquista monumental que trará alívio significativo a centenas de lutadores de MMA merecedores'. Já o representante da companhia, ao mesmo site, foi sucinto, 'A decisão de hoje é uma boa notícia para ambas as partes'.

Segundo processo

Já o segundo processo 'antitruste' contra o UFC segue em andamento. Mas, assim como no primeiro caso, um acordo entre o grupo de profissionais que competiram na companhia no período de 2017 até o presente momento e o Ultimate pode ser alcançado antes do julgamento ser iniciado. Inclusive, Cramer declarou que, agora, seu foco passou a ser a resolução do segundo caso antitruste contra a liga.