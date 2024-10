Chris Weidman relembra doping de Bruno Blindado em resposta após ataque do rival no UFC

Não demorou para Chris Weidman responder Bruno Silva. Recentemente, o brasileiro, escalado pelo UFC para lutar neste sábado (26), em Abu Dhabi (EAU), atacou o ex-campeão do peso-médio (84 kg), revelando que o odeia por conta do polêmico combate entre eles, realizado em março, no qual saiu derrotado. Ao tomar conhecimento da posição de 'Blindado', o americano não deixou barato, intensificando a rivalidade.

Na ocasião, Bruno reclamou das dedadas nos olhos que recebeu do americano. No terceiro round, o brasileiro foi novamente acertado com um 'combo' de dedadas na mesma região e caiu, facilitando o trabalho de Weidman, que venceu por nocaute. Após a revisão do lance, o triunfo do atleta foi alterado para decisão técnica. Inconformado com a postura do algoz, 'Blindado' expressou toda sua aversão por ele. Em sua resposta, Chris minimizou qualquer preocupação com o fato do desafeto não suportá-lo.

O veterano também relembrou uma polêmica o envolvendo. Em agosto, 'Blindado' testou positivo para a substância proibida drostanalona em um exame coletado em abril. É bem verdade que a CSAD (Combat Sports Anti-Doping) concluiu que houve uma contaminação na ingestão de algum suplemento e desconsiderou o primeiro caso de doping do atleta. Mas Weidman, que havia ironizado o brasileiro antes, ignorou tal explicação e voltou a questionar sua lisura.