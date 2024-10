Caiu! Luta de Daniel Willycat contra rival russo é cancelada às vésperas do UFC 308

No próximo sábado (26), o Ultimate promove um dos cards mais aguardados na temporada: o UFC 308, com sede em Abu Dhabi (EAU). E a poucos dias de sua realização, o evento sofreu um desfalque de última hora. Com problemas ainda não revelados, Daniel Willycat precisou deixar o combate programado contra Said Nurmagomedov. Disposta a manter o russo no show, a alta cúpula da companhia trabalhou para achar um substituto para a vaga deixada pelo peso-galo (61 kg) brasileiro, mas sem sucesso. Desta forma, o confronto foi oficialmente cancelado.

A informação foi dada em primeira mão pelo site 'MMA Fighting' e confirmada nesta quarta-feira (23) através do site oficial do UFC (clique aqui). A notícia chega como um banho de água fria para os fãs brasileiros que ansiavam ver o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' em ação no UFC 308. Afinal de contas, Willycat vem embalado por duas vitórias consecutivas no Ultimate.

"Daniel Santos foi retirado de sua luta nos pesos-galos contra Said Nurmagomedov. Como resultado disso, esse combate foi cancelado do evento (UFC 308)", informou o site oficial do Ultimate, através de um breve comunicado.