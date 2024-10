Virna revela bastidores do cancelamento de luta no UFC 310 e mira disputa de título

Com quatro vitórias consecutivas, a última delas contra a ex-desafiante ao cinturão Amanda Lemos, Virna Jandiroba vive seu melhor momento desde que chegou ao Ultimate. A boa fase foi coroada com o agendamento de um grande confronto, diante de Tatiana Suarez, que prometia definir a próxima desafiante ao título dos palhas (52 kg). Entretanto, a disputa contra a wrestler americana, marcada para o UFC 310, em dezembro, foi cancelada. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, 'Carcará', como a brasileira é conhecida, revelou os bastidores que levaram à queda do combate.

Jandiroba explicou que soube dos problemas de saúde apresentados por Tatiana há cerca de uma semana. Entretanto, ainda aguardava um posicionamento da alta cúpula do Ultimate, que buscava uma substituta. Os nomes de Jéssica Bate-Estaca e Mackenzie Dern foram ventilados, mas as negociações não acançaram. Sendo assim, o combate caiu oficialmente nesta terça-feira (16). A informação de que Suarez não estaria apta para competir no UFC 310 foi dada em primeira mão pela página 'MMA Melotto' e confirmada pela equipe de reportagem da Ag Fight através de uma entrevista exclusiva com a brasileira.

"Que a luta foi cancelada, (soube) agora há pouco, quase junto com você (risos). Mas que estavam procurando alguém e tudo mais, desde a semana passada. Soube que a Tatiana estava fora, sim, desde semana passada. Mas que a luta foi cancelada, recebi agora (a notícia). Chegaram alguns nomes (para preencher a vaga), mas que para a gente não era tão interessante. Não sei se a Jéssica foi procurada, mas ela não vai pegar a luta, está de mudança. E outra luta que chegou também foi a possibilidade de lutar com a Mackenzie, mas acho que não é um bom momento. Me propus até a esperar a Tatiana (voltar). Não sei dizer o que aconteceu com ela. O que chegou na gente foi que ela estava com algum problema de saúde, não que ela estava lesionada. Então não sei exatamente", explicou Virna.