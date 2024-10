Michel Pereira quebra o silêncio, cita "derrota amarga" e promete volta por cima no UFC

Pela primeira vez em mais de cinco 'anos de casa', Michel Pereira teve a oportunidade de liderar um evento do Ultimate. Mas sua primeira luta principal na empresa, realizada no último sábado (19), em Las Vegas (EUA), não lhe trouxe boas recordações. Afinal, o brasileiro foi dominado por Anthony Hernandez e acabou perdendo via nocaute técnico no quinto round. Depois de ver sua ascensão na companhia ser interrompida, o 'Paraense Voador' quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o mais recente combate.

Através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Michel reconheceu o resultado como uma "derrota amarga". E tal posicionamento se justifica. O brasileiro defendia uma sequência de oito vitórias no Ultimate, que o alçou ao top 15 do ranking dos pesos-médios (84 kg). Apesar de lamentar o desfecho do confronto, Pereira exaltou a performance de Hernandez, seu adversário, e prometeu dar a volta por cima em suas próximas aparições no octógono.

"Fala, bebês! Primeiramente quero agradecer todo o apoio de vocês, essa semana pude ver como tenho fãs sensacionais, vocês são incríveis. Foram quatro anos invicto, oito vitórias consecutivas e vários bônus de performance, mas ontem infelizmente a vitória não veio. Méritos totais ao oponente que foi superior na noite de ontem. Agora é recuperar, rever todo o nosso camp, identificar pontos de melhoria e seguirmos em frente, a derrota é amarga, mas traz com ela aprendizados incríveis. Voltaremos mais fortes", escreveu Michel em sua conta no Instagram.