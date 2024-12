Amanda Lemos e Iasmin Lucindo fazem duelo de gerações no UFC 313

Duas representantes do 'Esquadrão Brasileiro' irão medir forças no card do UFC 313. De acordo com a apuração da equipe de reportagem da Ag Fight, as pesos-palhas (52 kg) Amanda Lemos e Iasmin Lucindo farão um duelo de gerações no evento programado para acontecer no dia 8 de março, em Las Vegas (EUA).

Aos 37 anos, Amanda Lemos figura entre as melhores da categoria há alguns anos. A veterana, inclusive, já disputou o título dos palhas em 2023, mas acabou superada pela campeã Zhang Weili. Desde então, a paraense - top 5 do ranking - venceu Mackenzie Dern e foi derrotada por Virna Jandiroba, respectivamente, e segue em busca de uma nova corrida pelo 'title shot'.

Por outro lado, Iasmin Lucindo vem em franca ascensão na organização presidida por Dana White. Após estrear no Ultimate com derrota para a mexicana Yazmin Jauregui, em 2022, a promessa brasileira, de apenas 22 anos, engatou uma impressionante sequência positiva, com quatro vitórias, que a levou ao sétimo lugar no ranking peso-palha.