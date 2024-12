Charles Do Bronx confirma presença no UFC 311 e se oferece como reserva de disputa do cinturão

Número 2 do ranking e vindo de recente vitória contra Michael Chandler, Charles Oliveira é apontado como o próximo desafiante natural ao cinturão dos leves (70 kg), que será disputado em janeiro de 2025, no duelo entre Islam Makhachev e Arman Tsarukyan. Mas o aguardado 'title shot' do brasileiro pode vir mais cedo do que o esperado. Afinal de contas, 'Do Bronx' confirmou que estará em Los Angeles (EUA) para acompanhar o UFC 311 de perto e aproveitou para se oferecer para o posto de lutador reserva do 'main event' do show numerado.

Em entrevista à 'TNT Sports', o ex-campeão da categoria destacou que uma eventual preparação como suplente de luxo não seria tão delicada, já que, em sua visão, Tsarukyan e Makhachev possuem estilos de luta similares. Caso a alta cúpula do Ultimate acate a sugestão do brasileiro, Charles poderia voltar a competir pelo cinturão da empresa no dia 18 de janeiro se ocorrer algum tipo de imprevisto ou lesão com algum dos dois competidores originalmente escalados para a luta principal.

"Acho que eles têm um jogo muito parecido, o Islam tem um pouco do 'timing', evoluiu muito a parte da trocação. Mas o Tsarukyan também é um cara duríssimo. Para mim, é indiferente (quem ganhar). Eu sou o próximo da fila, mas acho que vai ser uma grande luta. Com certeza (estarei em Los Angeles). Tenho que estar sentado na primeira fila, até do lado do cage (risos). Se o UFC quiser (eu de lutador reserva), por que não?", projetou o maior finalizador da história do Ultimate.