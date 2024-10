Em uma semana! Mokaev e Raul Rosas Jr fazem luta principal em evento de grappling

Dois grandes prospectos do MMA profissional e especialistas na luta agarrada, Muhammad Mokaev e Raul Rosas Jr medirão forças na próxima sexta-feira (25). Mas ao contrário do que os fãs possam imaginar, o duelo não será disputado no octógono, e sim no tatame. Afinal, os jovens farão a luta principal da sexta edição do ADXC, evento de grappling com sede em Abu Dhabi (EAU).

O anúncio pegou boa parte dos fãs desprevenidos, já que tanto Mokaev quanto Raul toparam entrar em ação com apenas uma semana de antecedência para o card. Ao que tudo indica, a dupla vai liderar o ADXC 6 para suprir a ausência do combate entre Umar Nurmagomedov e Eduardo Dantes, originalmente previsto como 'main event' do show. Entretanto, rumores apontam que o duelo entre o primo de Khabib e o brasileiro, ex-campeão do Bellator foi retirado do evento.

A disputa no ADXC marcará a primeira aparição de Mokaev em competições desde sua turbulenta saída do UFC, em julho deste ano. Invicto no MMA, o peso-mosca (57 kg) não teve seu contrato renovado com a liga presidida por Dana White devido a atos julgados como negativos pela alta cúpula da empresa, como envolvimento em brigas generalizadas. Após ser 'cortado', 'The Punisher' assinou com o Brave Combat Federation, companhia onde deu seus primeiros passos na carreira como profissional.