Algoz de Michel Pereira embolsa R$ 285 mil por Performance da Noite no UFC Vegas 99

Em um card com apenas duas vitórias pela via rápida, coube a Anthony Hernandez, vencedor da luta principal do UFC Vegas 99, receber o único bônus de 'Performance da Noite'. Sendo assim, o peso-médio (84 kg) americano, que derrotou de forma avassaladora o brasileiro Michel Pereira, embolsou 50 mil dólares (cerca de R$ 285 mil) extras por sua atuação no evento deste sábado (19).

Com uma apresentação impecável, 'Fluffy' - como o lutador americano é conhecido - dominou amplamente o seu duelo contra Michel Pereira no 'main event' do UFC Vegas 99 e conquistou uma importante vitória por nocaute técnico, sua sexta seguida. Além disso, com o resultado, Hernandez defende com sucesso a 13ª colocação no ranking peso-médio do Ultimate e pode até sonhar com algum ganho de posição na próxima atualização da lista.

Algoz de brasileira preterida

A panamenha Joselyne Edwards foi outra atleta que venceu pela via rápida no card do UFC Vegas 99. Porém, por ter falhado na balança da pesagem oficial na véspera do evento, a peso-galo (61 kg) ficou sem a premiação extra por sua performance na vitória por finalização sobre a brasileira Tamires Vidal.