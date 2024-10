Tony Ferguson descarta aposentadoria, indica mudança de treinador e retorno em 2025

Em agosto desta temporada, Tony Ferguson estabeleceu um recorde negativo dentro do UFC, ao se tornar o primeiro atleta na história da companhia a acumular oito derrotas em sequência. O péssimo momento, aliado a idade avançada para os esportes de combate, apontavam para uma eventual aposentadoria do MMA profissional. Mas aparentemente, tal desfecho ainda não passa pela cabeça do veterano de 40 anos. Disposto a dar continuidade na carreira, 'El Cucuy', como é conhecido, indicou que buscará novos ares para voltar à ativa no início da temporada 2025.

Em recente participação no canal oficial de Demetrious Johnson no Youtube, Ferguson relembrou a mais recente derrota, no UFC Abu Dhabi, contra Michael Chiesa. Na oportunidade, após ser finalizado ainda no primeiro assalto, o americano deixou apenas uma luva no centro do octógono, para sugerir que ainda não tinha 'batido o martelo' quanto ao término ou não de sua trajetória como lutador profissional. Dois meses depois, Tony, ao que tudo indica, avalia que ainda possui lenha para queimar como competidor.

"Eu deixei uma luva lá (no octógono) e a recuperei, então isso significa que estou com um par de luvas. Nós provavelmente vamos aproveitar o resto desta temporada (para descansar), resolver algumas coisas e voltaremos forte ou em janeiro ou fevereiro. Então fiquem ligados. P*** nenhuma, não estou me aposentando. Estou velho demais para me aposentar. Tenho 40 anos, metade de 80. Compito desde os 5 em diversos esportes. Fiz wrestling na faculdade e tantas outras coisas. Não é como se não soubesse nada além disso. Eu sei. Ainda sou capaz de competir. Quando alguém conseguir correr um 'sprint' mais rápido do que eu, aí talvez eu comece a considerar isso (me aposentar)", destacou Ferguson.