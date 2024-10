Tamires Vidal aposta em psicológico blindado para vencer e renovar contrato no UFC

Depois de estrear no UFC com vitória, Tamires Vidal sofreu duas derrotas consecutivas, se colocando em uma situação delicada na organização. Agora, às vésperas de subir no octógono mais famoso do mundo pela quarta vez, 'Tratora' - como a lutadora brasileira é conhecida - busca provar que é merecedora de uma renovação contratual com o Ultimate, e para isso conta com uma ajuda de luxo.

Neste sábado (19), a peso-galo (61 kg) entra em ação no card preliminar do UFC Vegas 99, para enfrentar a panamenha Joselyne Edwards. E além do desafio de superar sua adversária, que também chega pressionada pela necessidade de voltar a vencer, Tamires Tratora teve que lidar com outros imprevistos na reta final de preparação. Nada que abale a confiança e o lado psicológico da brasileira, que, em entrevista exclusiva à Ag Fight (clique aqui), prometeu dar o seu máximo para seguir vivendo seu sonho.

"Essa é a minha última luta no contrato, mas eu vou renovar meu contrato. Preciso mostrar quem eu sou e dar show. Na última (vitória) foi impactante e eu vou impactar de novo. Estou preparada, meu psicológico está blindado. Eu tive que passar pelo meio do deserto com a minha derrota, e foi um aprendizado para mim, como pessoa, como mulher. E me fez enxergar que esse é o meu sonho, então, tem que persistir, não posso desistir. A Luana está me ajudando, acho excelente porque a gente já deu um treininho no PI, e ela conseguiu enxergar o que eu devo fazer para essa luta", afirmou Tamires.