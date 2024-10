Dana White aprova possível luta Conor McGregor vs Dan Hooker no UFC

"Sim, obviamente, seria uma ótima luta. Eu gosto desta luta, mas não anunciei essa luta. Não (conversei com os atletas)", declarou o cartola na coletiva de imprensa pós-Contender Series, programa realizado na última terça-feira (15), em Las Vegas (EUA),

Registro de McGregor e Hooker no MMA

Conor McGregor, de 34 anos, é o principal nome do UFC. Pela maior organização de MMA do mundo, o irlandês se transformou em um fenômeno do esporte ao conquistar o cinturão do peso-pena (66 kg) e do peso-leve (70 kg). Na modalidade desde 2008, 'Notorious' possui um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (19 por nocaute e uma por finalização), e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Chad Mendes, Donald Cerrone, Dustin Poirier, Eddie Alvarez, José Aldo, Max Holloway e Nate Diaz.

Dan Hooker, de 34 anos, é um veterano do MMA. O neozelandês iniciou sua trajetória no esporte em 2009 e estreou no UFC em 2014. Atualmente, 'The Hangman' é o quinto colocado no ranking do peso-leve. Na modalidade, o atleta construiu um cartel composto por 24 vitórias e 12 derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Gilbert 'Durinho', Jalin Turner, Jim Miller, Mateusz Gamrot e Paul Felder.