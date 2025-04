Charles Do Bronx defende torcida brasileira após críticas de Jean Silva

Charles 'Do Bronx', ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC, se manifestou recentemente sobre as polêmicas declarações de Jean Silva, que criticou a postura da torcida brasileira em sua luta contra Bryce Mitchell. Em entrevista à Ag Fight, 'Lord' revelou que ficou bastante chateado com a falta de apoio dos fãs durante a semana do combate, dizendo que, se fosse por ele, não lutaria no Brasil. A fala gerou um forte impacto, especialmente entre os fãs de MMA, que se identificam com o apoio vibrante e fiel da torcida nacional.

Já Oliveira, um dos maiores nomes do MMA brasileiro, em conversa com o portal 'Sherdog', defendeu a torcida do seu país, contrariando o sentimento do compatriota. O paulista deixou claro que, ao contrário do catarinense, tem orgulho da vibração dos brasileiros, e se tivesse a oportunidade de lutar no Brasil novamente, não pensaria duas vezes.

"Sem sombra de dúvida, se meu telefone tocasse e me chamassem para lutar em um UFC no Brasil, eu adoraria. Faz muito tempo que não luto aqui, mas sempre que tenho a oportunidade, eu peço. Não vi a entrevista do Jean; pode ter sido algo que ele falou e que os torcedores interpretaram mal. Mas no meu caso, sempre que perdi, fui abraçado pela torcida brasileira. A torcida brasileira é única. Então, eu adoraria lutar aqui de novo", salientou Do Bronx.