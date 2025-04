Charles Do Bronx coloca cinturão do UFC como prioridade: 'Não luto sem título'

Caso Makhachev realmente fique de fora, Oliveira vê como válida a possibilidade de disputar um cinturão interino - e até sugeriu um nome: Ilia Topuria, que deixou o título de campeão dos pesos-penas (66 kg) e está de mudança para os leves. Mas o adversário importa menos que a premiação em jogo.

"Se for por um cinturão, estou dentro, não importa quem esteja do outro lado. O que não faz sentido para mim é fazer mais uma luta para depois lutar pelo título", afirmou o brasileiro.

Esnobada em Paddy Pimblett

Durante o UFC 314, Paddy Pimblett venceu Michael Chandler por nocaute e, empolgado, se colocou como possível adversário de Do Bronx. Mas o brasileiro não se impressionou muito com a ideia, apesar de acreditar no potencial do inglês, que está em ascensão na organização.

"O Paddy é um moleque duro. Ele mostrou que está evoluindo contra o Chandler. Entendo a vontade dele, mas como eu disse, meu foco é o cinturão. Quando eu estava chegando no top 10, também queria lutar com os do top 5. Isso faz parte do jogo. O Pimblett seria uma grande luta, mas não agora", explicou.

Do Bronx no UFC

Charles Do Bronx é um dos maiores nomes da história do UFC. Com 35 vitórias e 10 derrotas na carreira como profissional, ele detém recordes como o maior número de duelos finalizados pela via rápida (20), finalizações (16) e de bônus pós-luta (20) no Ultimate.