Lutador do UFC, Antônio Trócoli se defende e nega agressão a ex-marido de Mackenzie Dern

Detido no último dia 4 de outubro, na Califórnia (EUA), acusado de agredir Wesley Santos - ex-marido da sua atual esposa, Mackenzie Dern -, Antônio Trócoli decidiu se pronunciar sobre o caso pela primeira vez. Através de um comunicado enviado à imprensa pelo seu advogado, o lutador do UFC se defendeu da denúncia feita pelo surfista brasileiro radicado nos Estados Unidos.

No comunicado, 'Malvado' - como o lutador é conhecido - reconhece a existência de um vídeo que circula na internet e mostra a interação entre ele e Wesley no dia da suposta agressão ao surfista. Entretanto, o atleta do UFC negou veementemente que a acusação contra ele seja verdadeira e afirmou que nenhuma altercação física ocorreu.

Entenda o caso

O encontro entre Antônio Trócoli e Wesley Santos teria acontecido próximo à escola onde Moa, filha do surfista com Mackenzie Dern, estuda, em Huntington Beach, na Califórnia. De acordo com o ex-marido da lutadora, o lutador do UFC teria lhe dado um soco no meio da rua, com diversas testemunhas no local.