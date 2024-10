Dana White critica os rankings do UFC e indica reunião para mudar critérios

Inteligência artificial?

Após derrotar Benoit Saint Denis na luta principal do UFC Paris, Renato Moicano detonou os rankings após não ganhar uma posição sequer entre os pesos-leves (70 kg). Na oportunidade, Dana fez coro à reclamação do brasileiro e projetou que, no futuro, o uso de inteligência artificial na montagem dos top 15 poderia acabar com as polêmicas que giram em torno do assunto. Agora resta saber se é esta a mudança a curto prazo indicada pelo dirigente, ou se White busca, apenas, uma reformulação no quadro de membros da imprensa que atualmente julgam e montam as listagens de sua empresa.

