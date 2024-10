Alexandre Pantoja surge como favorito para duelo contra estreante japonês no UFC 310

No último sábado (12), Tatsuro Taira e Brandon Royval travaram uma verdadeira batalha na luta principal do UFC Vegas 98. O duelo, inclusive, poderia definir o próximo desafiante ao cinturão dos pesos-moscas (57 kg). Mas a expectativa dos atletas foi frustrada horas antes do evento, com um anúncio oficial de Dana White, que confirmou o estreante Kai Asakura como o próximo adversário de Alexandre Pantoja. E o campeão brasileiro surge bem cotado para o confronto, sendo considerado favorito nas principais casas de apostas.

De acordo com o site especializado 'BetOnline.ag', Pantoja detém uma 'odd' (probabilidade) de -225. Isso significa que para lucrar R$ 100 com a vitória do brasileiro, o fã de MMA teria que, além de acertar o palpite, investir uma quantia prévia de R$ 225. Asakura, por sua vez, desponta como uma 'odd' + 190. Sendo assim, quem apostar suas fichas no desafiante japonês investindo R$ 100 no resultado do combate pode lucrar R$ 190 caso o estreante tenha o braço erguido.

Último card numerado do ano

O UFC 310, agendado para o dia 7 de dezembro, em Las Vegas (EUA), será o penúltimo evento promovido pelo Ultimate na temporada 2024 - o último de caráter numerado, com disputas de título previstas. Além de Pantoja vs Asakura, que fazem o 'co-main event' da noite, o cinturão dos meio-médios (77 kg) também será colocado em jogo no embate entre o campeão Belal Muhammad e o desafiante Shavkat Rakhmonov.