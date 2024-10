Saiba como assistir o UFC Vegas 98, card liderado por Brandon Royval vs Tatsuro Taira

Por sua vez, Tatsuro Taira chega para o combate credenciado por um cartel ainda invicto no MMA profissional. A jovem promessa do Japão, de apenas 24 anos, já soma 16 vitórias na carreira - seis delas no octógono mais famoso do mundo. O retrospecto positivo na organização alçou o peso-mosca ao 5º lugar na tabela de classificação da categoria.

Esquadrão Brasileiro

O 'Esquadrão Brasileiro' terá dois representantes no UFC Vegas 98, ambos previstos para entrarem em ação no card preliminar do show. Depois de estrear com derrota na entidade, em julho deste ano, a peso-palha (52 kg) Julia Polastri tentará conquistar seu primeiro triunfo no Ultimate. Para isso, a carioca terá que superar a atleta do País de Gales Cory McKenna.

Já Lucas Rocha terá como adversário o invicto Clayton Carpenter. O 'Fenômeno', como o amazonense é conhecido, fará sua estreia no UFC após ter sido contratado pelo evento no ano passado, via Contender Series.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 17h, neste sábado. O card preliminar também terá transmissão do canal 'GOAT'. A parcela principal do show tem previsão de início às 20 horas. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.