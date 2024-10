Oficial! Pantoja defende cinturão dos moscas contra estreante no UFC 310 em dezembro

Campeão do peso-mosca (57 kg) do Ultimate, Alexandre Pantoja finalmente descobriu quem será seu próximo adversário. O brasileiro vai colocar o cinturão da categoria em jogo pela terceira vez contra Kai Asakura no co-main event do UFC 310, show programado para acontecer no dia 7 de dezembro, em Las Vegas (EUA). O próprio Dana White, presidente da liga, anunciou o combate por meio de suas redes sociais.

O compromisso envolvendo os atletas é um tanto quanto surpreendente, uma vez que Pantoja é um veterano do UFC, enquanto o japonês fará sua estreia na organização. Classificado por parte da comunidade do MMA como um dos melhores lutadores da história do peso-mosca, o brasileiro vive grande fase na carreira, sendo dono de seis vitórias seguidas. Já Asakura, de 30 anos, é ex-campeão do peso-galo do Rizin e é um dos principais representantes do Japão no esporte atualmente.

Disputa de cinturão também na luta principal

O UFC 310 terá como luta principal a disputa de cinturão dos meio-médios (77 kg). Em sua sua primeira defesa de título, o campeão Belal Muhammad encara o invicto Shavkat Rakhmonov. Dana também oficializou as lutas Vicente Luque vs Nick Diaz, pela mesma categoria, e a revanche Ciryl Gane vs Alexander Volkov, no peso-pesado.