Irmã de Poatan brilha e nocauteia em estreia no Karate Combat; veja

Aline Pereira impressionou em sua estreia no Karate Combat. Na última sexta-feira (11), em Utah (EUA), a irmã de Alex Pereira, campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, enfrentou Dee Begley e não tomou conhecimento. A brasileira precisou de apenas um round para nocautear a rival.

Com uma vantagem considerável em termos de altura e força, Aline tomou o controle da luta rapidamente. Confortável em ação, a atleta acertou um poderoso cruzado de esquerda, uma das principais armas de 'Poatan', no rosto da irlandesa que, imediatamente, caiu. Com Begley desprotegida no solo, a brasileira aplicou uma sequência de socos na mesma, obrigando o árbitro a interromper o duelo.

Empolgada com a performance, Aline correu até o irmão, presente na arquibancada, para comemorar o importante resultado. E, esbanjando confiança, a brasileira afirmou ser apenas uma questão de tempo para chegar ao topo da organização.