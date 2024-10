Ex-campeão responsabiliza José Aldo por derrota no UFC 307: "Perdeu a luta sozinho"

Fiel à tática programada pela sua equipe para o duelo contra o veterano no UFC 307, Bautista buscou diversas vezes travar o brasileiro na grade do octógono, sob ameaça de tentar levá-lo para o chão. Apesar de defender as tentativas de queda do rival de forma impecável, Aldo se manteve passivo em vários momentos, deixando o americano manter o controle da posição e, consequentemente, levar vantagem na pontuação atribuída por dois dos três árbitros laterais do evento.

"Minha frustração vem de como c*** o Aldo não sabe sair da grade? É quase como se ele quisesse relaxar aqui porque não quer se cansar. Ele podia sair muito fácil. Me surpreende quando um campeão mundial, tem técnicas como essa que ele não sai da grade. (Muitas pessoas) pensaram que Aldo deveria ter ganho. Para ser honesto, eu não sei. Ele se manteve ali. Não estou tão irritado (com a decisão dos juízes). Ele perdeu a luta sozinho", disparou TJ Dillashaw.

Análises similares

A análise feita por TJ se assemelha ao comentário feito por Mario Bautista. Criticado por ter 'estragado' a luta contra José Aldo com sua estratégia, o lutador americano se defendeu e dividiu a culpa pelo combate abaixo da expectativa com o ex-campeão peso-pena (66 kg) do UFC.

Assim como Dillashaw, Bautista também apontou para uma suposta falta de senso de urgência de Aldo durante o duelo, especialmente nas tentativas de se desvencilhar da luta agarrada na grade. Para o atleta, o ex-campeão do UFC teve oportunidades de sair da posição incômoda algumas vezes, mas optou por não fazê-lo.