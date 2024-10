Ex-campeão prevê sucesso de kickboxer russo no UFC e possível trilogia com Poatan no MMA

Nesta semana, o UFC adicionou mais um renomado kickboxer ao seu plantel de atletas. Ex-campeão meio-pesado do Glory, Artem Vakhitov foi contratado pelo principal evento de MMA do mundo após vencer seu combate por nocaute no Contender Series, na terça-feira (8), em Las Vegas (EUA). Além das conquistas na modalidade de luta em pé, o russo chega credenciado por uma recente rivalidade com Alex Poatan no kickboxing, que na opinião de Michael Bisping pode se repetir também no Ultimate.

Em um vídeo publicado no seu canal do 'Youtube', o ex-campeão peso-médio (84 kg) e atual comentarista do UFC analisou as chances do russo conseguir alcançar o topo da divisão dos meio-pesados e desafiar o campeão Alex Poatan, no que seria o terceiro capítulo da trilogia entre eles - o primeiro no MMA. Para Bisping, Vakhitov tem potencial para repetir o sucesso do kickboxing no Ultimate, desde que consiga se adaptar as nuances do novo esporte.

"Eu acho que ele pode fazer isso. Acho que ele tem o potencial (para lutar pelo título contra Poatan). Ele tem trabalho a fazer na defesa de quedas, ele tem que se acostumar com as luvas pequenas, ele tem que se acostumar com pessoas com ritmos fora do padrão, porque os strikers do MMA são um pouco diferentes dos refinados kickboxers. Mas se ele conseguir fazer isso, se ele conseguir fazer o trabalho e se aplicar, eu acho que ele pode ter um futuro muito, muito brilhante, e nós poderíamos ver essa luta em algum ponto no futuro", analisou Bisping.