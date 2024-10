Inspirado em Pantoja, estreante Lucas Fenômeno traça plano para chegar no topo do UFC

Um ano depois de conquistar seu contrato com o Ultimate, através do 'Contender Series', Lucas Rocha finalmente fará sua estreia no principal evento de MMA do planeta. Depois de se lesionar e não poder lutar em abril deste ano, o 'Fenômeno' - como é conhecido - subirá no octógono do UFC Vegas 98, neste sábado (12), para encarar o invicto Clayton Carpenter - uma oportunidade que parece ter chegado no momento certo, na visão do próprio peso-mosca (57 kg) brasileiro, que se inspira no campeão da categoria e compatriota Alexandre Pantoja.

Isso porque, de acordo com o promissor lutador amazonense, o atraso na sua estreia deu a ele o tempo necessário para estudar, evoluir e traçar o melhor caminho para atingir seu objetivo principal: conquistar um título do UFC no futuro. Por isso, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Lucas Fenômeno destacou as lições aprendidas no período de espera para seu debute no Ultimate e revelou como pretende se qualificar para alcançar o mais alto nível do esporte.

"Eu vi tudo isso como um aprendizado. Botei minha mente no lugar, botei os planos em dia, e agora eu estou aqui. Tive um pouco de ansiedade, mas nada fora dos padrões. Estou com a cabeça boa. A questão da psicóloga esportiva, depois dessa luta eu vou conseguir uma para mim porque eu não tenho - não que eu precise, graças a Deus eu estou bem. (Mas) Todos precisam. Com esse tempo que eu fiquei parado, eu estudei muita coisa e vi que todos os atletas de ponta têm. E eu tenho um sonho de ser um atleta de ponta, de ser o campeão, e eu tenho que fazer tudo que é preciso", ponderou o jovem Lucas, de 24 anos.