Clima tenso! Irmã de Alex Poatan empurra adversária em encarada no Karate Combat; entenda

Nesta sexta-feira (11), em Utah (EUA), Aline Pereira, irmã de Alex 'Poatan', entra em ação pelo Karate Combat 50 e o clima para sua estreia não é nada amigável. Tudo porque Dee Begley deixou a desejar na pesagem oficial do show, realizada um dia antes. Chateada com a falta de profissionalismo da rival, a brasileira, ao ficar frente a frente com ela na encarada pré-luta, a cobrou, lhe dando um empurrão.

Originalmente, a luta entre as atletas aconteceria com 56,6 kg, mas, antes da pesagem oficial, a equipe de Begley solicitou que o combate fosse realizado em peso-casado de 59,9 kg. O pedido foi aceito pelo time de Aline, mas a confusão não parou por aí. Na balança, a irlandesa extrapolou o novo limite acordado, se apresentando com quatro quilos a mais no total. Apesar do contratempo, a brasileira optou por seguir na atração. Sendo assim, o duelo envolvendo as rivais será disputado com 60,7 kg.

Na encarada, Begley, bem mais baixa do que a irmã de 'Poatan', subiu em uma caixa para ficar do tamanho dela. Ao ver a brincadeira da adversária e seus sorrisos, Aline, reprovando tal postura pré-luta, a empurrou e a partiu para cima, sendo contida por um dos seguranças. Como consequência por não bater o peso, a irlandesa foi punida pela liga, recebendo uma multa de 40% no valor de sua bolsa.