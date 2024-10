Kayla Harrison revela ida ao hospital dias antes do UFC 307: "Tinha sangue na minha urina"

Não foi somente Alex Poatan que precisou superar adversidades prévias para competir no UFC 307 do último sábado (5), em Utah (EUA). Outra grande personagem do evento, Kayla Harrison também passou por maus bocados às vésperas do confronto diante de Ketlen Vieira. Após desbancar a rival brasileira via decisão unânime e praticamente garantir o 'title shot' no peso-galo (61 kg) na próxima rodada, a bicampeã olímpica de judô abriu o jogo e revelou que foi hospitalizada dias antes de sua segunda luta dentro do Ultimate.

Assine o UFC Fight Pass pelo UOL Play.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Kayla explicou que contraiu uma espécie de infecção, que acabou se espalhando pelo seu corpo. Em determinado momento, a condecorada atleta americana ficou debilitada ao nível de basicamente urinar sangue. Apesar do cenário adverso, Harrison evitou dar desculpas pela performance aquém do esperado por parte dos fãs no UFC 307, apesar da vitória, e também não revelou qual teria sido a causa motivadora que a colocou em um estado preocupante antes do combate.